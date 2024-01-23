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«إيدج» تطلق حلولاً جوية وبرية متقدمة وجديدة في «يومكس» و«سيمتكس»

تحفيز وتسريع خبرات وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة (من المصدر)
24 يناير 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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في اليوم الأول من انطلاق معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2024، كشفت «إيدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمستقلة، عن ثلاث مركبات جديدة ومبتكرة يتم التحكم فيها عن بعد.
و تعمل إيدج على تحفيز وتسريع خبرات وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة التي يتم تصميمها وتصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتلبية المتطلبات المتطورة لعملائها الدوليين. وقد تم تصميم المنصات الحديثة خصيصاً لتتناسب مع العمل في بيئات متطلبة، وهي تُغطّي مجالات الاستخبارات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع والدعم اللوجستي.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يعتبر يومكس حدثاً عالمياً رائداً في قطاع الأنظمة غير المأهولة، ومنصة مثالية لمجموعة إيدج كي تعرض مجموعتها الحديثة من الحلول المتقدمة والمستقلة التي يتم التحكم فيها عن بعد. يحدونا الفخر أن نكون الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث الهام للمرة الثالثة على التوالي، حيث نطلق منتجات جديدة ومبتكرة تُوفر للعملاء مضاعِفات قوة جديدة متقدمة تقنياً، وتعتبر معقولة التكلفة في مجالات متعددة، مما يُسلّط الضوء على التزام المجموعة بتطوير قدرات واسعة ومتنوعة تساهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الدفاعية السيادية ذات الفكر المستقبلي».
إلى ذلك، أعلنت «إيدج»، عن إضافة «إنترناشيونال جولدن جروب» إلى مجموعة شركاتها. وتعد «إنترناشيونال جولدن جروب»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الوكيل الرائد في دولة الإمارات للإمدادات الدفاعية والحلول الأمنية المتطورة. وستتيح هذه الخطوة لـ إيدج توسيع مروحة أعمالها وتوفير حلول وخدمات أكثر شمولاً لعملائها.
وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة إيدج: «تأتي إضافة»إنترناشيونال جولدن جروب«إلى المجموعة في إطار استراتيجية نمو إيدج الشاملة، حيث تعتبر بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات. كما يؤكد الالتزام بتعزيز المزايا المحققة وتحقيق أقصى استفادة من نقاط القوة بما يصب في مصلحة عملائنا في دولة الإمارات وخارجها على حد سواء».

إيدج
مجموعة إيدج
أبوظبي
سيمتكس
معرض سيمتكس
يومكس وسيمتكس
يومكس
معرض يومكس
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