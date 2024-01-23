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971 مليون درهم صفقات اليوم الأول لـ«يومكس وسيمتكس 2024»

زايد المريخي وماجد الجابري وسعيد المنصوري خلال المؤتمر الصحفي (وام)
24 يناير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، خلال اليوم الأول من المعرضين، إبرام مجموعة من الصفقات التي تقدر قيمتها بنحو 971 مليون درهم، وذلك على هامش النسخة السادسة التي تعد الأكبر في تاريخ معرضي يومكس وسيمتكس منذ انطلاقتها في العام 2015.
وشهدت هذه النسخة ارتفاعاً في حجم الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمعرضين لتصل إلى 30 ألف متر مربع مقارنة بالدورة السابقة التي بلغت مساحتها 26200 متر مربع، وكان الجناح الإماراتي من أكبر الأجنحة الوطنية المشاركة بمساحة تصل إلى 5200 متر مربع، تلاه الجناح الصيني، وجناح الولايات المتحدة.
وتفاعل الزوار والمشاركون في المعرضين، بشكل كبير مع المبادرات الجديدة التي تطرحها هذه النسخة، ومنها مسابقة تحدي البرمجة التي تُنَظَّم بتعاون مشترك بين وزارة الدفاع ومجموعة أدنيك، ومنصة يومكس التجارية، والعروض البرية والبحرية الحية التي أقيمت لأول مرة في المنصة الكبرى والقناة المائية التابعة لمجموعة أدنيك، وجائزة «يومكس نكست جين للابتكار»، وبرنامج الجلسات الحوارية اليومية للقطاع التجاري بمشاركة متحدثين من الشركات الرائدة في قطاع الأنظمة غير المأهولة.
وانطلقت على هامش المعرضين، فعاليات مسابقة «تحدي البرمجة» التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة أدنيك، والتي استقطبت الكفاءات والعقول الوطنية المتخصصة، والتي تمتلك الموهبة في مجال البرمجة، وتتيح عبر مسارين للبرمجة لمواطني دولة الإمارات إمكانية المشاركة واستعراض مهاراتهم وابتكاراتهم في مجال تطوير البرمجيات، وتخطيط عمليات الطائرات من دون طيار، وسط أجواء تفاعلية وتنافسية لتقديم أحدث المصفوفات البرمجية وتقنيات الصناعة، للفوز بهذا التحدي.

منصة يومكس التجارية
وفرت منصة يومكس التجارية في القاعة 6 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فرصة للشركات الوطنية في القطاعين المدني والعسكري، لاستعراض أحدث منتجاتها التجارية في قطاع الأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة، مع التركيز على الإمكانات الهائلة للقطاع التجاري العالمي المستقل، حيث تتبنى الشركات في مختلف الصناعات حلول الأشعة فوق البنفسجية لتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الجودة والسلامة.

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