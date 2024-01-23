منى الجابر: الصناعات الإماراتية الدفاعية أثبتت كفاءتها وقدرتها التنافسية

أبوظبي (وام)

قالت منى أحمد الجابر رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: إن المجلس يشارك في النسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، من خلال جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، لاستعراض أحدث المنتجات المبتكرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية. وأضافت: إن الصناعات الإماراتية الدفاعية والأمنية أثبتت كفاءتها وقدرتها التنافسية بفضل استراتيجية دولة الإمارات التي تضع الجودة والاستدامة والابتكار في أولويات مسيرة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في معرضي يومكس وسيمتكس 2024، من خلال جناح يُعد بمثابة منصة مثالية لتعزيز دور المجلس في خلق فرص التواصل الفعال بين الشركات المتخصصة محلياً ودولياً وتطوير قنوات تبادل الخبرات عبر تنسيق الحوارات المثمرة، بما يدعم قطاع الصناعات المحلية في مجال الدفاع والأمن.

وأكدت منى الجابر مواصلة المجلس لدوره في إبراز أهمية الصناعات الدفاعية الوطنية، ودعم الشركات الوطنية بتأسيس قاعدة بيانات تُمكنها من تحقيق التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة، بما يسهم في تطوير وتحقيق النمو المستدام لأعمالها.

وتعد الدورة الحالية للمعرضين الأكبر والأضخم منذ دورتها الأولى، والتي تعكس الأهمية المتزايدة للأنظمة غير المأهولة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من جانب والمساهمة في تعزيز عملية التنمية المستدامة لاقتصاديات الدول، من خلال القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعات والابتكارات النوعية التي لم يعد دورها يقتصر على التطبيقات الدفاعية لتشمل الاستخدامات التجارية والمدنية. ويوفر المعرضان منصة لعرض أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وصولاً للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويجمعان أقطاب الصناعات الدولية وصناع القرار تحت سقف واحد لبحث سبل النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية. وتشهد الدورة الحالية مشاركة العديد من الوفود والبعثات الرسمية من جميع أنحاء العالم إضافة إلى كبار المسؤولين والضيوف من داخل وخارج الدولة، واستعراض التطور الكبير على صناعات الأنظمة غير المأهولة وريادة دولة الإمارات لهذه القطاعات الحيوية.