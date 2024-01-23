ولي عهد رأس الخيمة يؤكد على الارتقاء بالخدمات

رأس الخيمة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

واستمع سموّه خلال اللقاء الذي جرى في مجلس ند الحبّي برأس الخيمة، إلى شرح حول استراتيجية الشركة وما تقدمه من خدمات للمتعاملين من أفراد وشركات وأهم مبادراتها في الاستدامة.

كما اطلع سموّه على جهود الشركة في تقديم خدمات ماء وكهرباء مستدامة في مختلف مناطق الدولة، ودورها في توفير متطلبات البنية التحتية للقطاعات كافة، بما يسهم في تعزيز النهضة الشاملة ودعم جهود التنمية بالدولة بشكل عام، ورؤى «الاتحاد للماء والكهرباء» فيما يتعلق بوفير احتياجات القطاعات الحيوية في إمارة رأس الخيمة من الطاقة والمياه بما يضمن سير عملياتها على الوجه الأمثل.

وأكد سموّه تقديره لجهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وحرصها على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمتعامليها من الأفراد والمؤسسات، مشيداً بإنجازاتها على طريق تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وبما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة التي تراعي مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه أكد المهندس يوسف آل علي، حرص الشركة على الاسترشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجياتها وخططها للارتقاء بخدماتها المقدّمة للقطاعات المختلفة في الإمارة، ومساعيها لتحقيق الاستدامة والحد من الانبعاثات واعتماد تقنيات صديقة للبيئة في عملياتها، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأعرب آل علي عن شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده، على ما يقدّمانه من دعم للشركة لتتمكن من أداء الدور المنوط بها في المسيرة التنموية للإمارة.