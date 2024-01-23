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محمد الشرقي يؤكد أهمية دور قطاع الخدمات الحكومية

محمد الشرقي لدى ازاحة الستار عن المركز بحضور سهيل الخييلي والضباط (وام)
24 يناير 2024 01:00

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على الدور الكبير لقطاع الخدمات الحكومية المؤسسية في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، تعزيزاً لريادة الدولة العالمية، وتحقيقاً لمتطلبات رؤيتها وتوجّهاتها المستقبلية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال زيارة سموه مبنى مركز سعادة المتعاملين - الفجيرة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإزاحة الستار عن لوحة 5 نجوم التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين - الفجيرة في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.
وكان في استقبال سموه، اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالهيئة والمركز.
واطّلع سموه خلال الزيارة على آلية العمل في المركز، واستمع لشرحٍ حول إجراءات التطوير المستمرة لمنظومة الخدمات التي يقدمها المركز، وخطط التطوير المستقبلية، التي تهدف إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين والوصول إلى مواقع الريادة في تقديم الخدمات محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأشاد سموه بمستوى جاهزية فرق العمل بالمركز، والتطور الملحوظ في خدماته المقدمة وفق معايير عالية الكفاءة والفاعلية، مُثمّناً الجهود الكبيرة والدور المهم الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تطوير منظومة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.
من جانبه، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن زيارة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لمركز الفجيرة لخدمة المتعاملين حدث مهم لتشجيع المنتسبين للمركز وفرق العمل على بذل المزيد من الجهد، وتبني خطط تطويرية تحقق الاستدامة في تقديم الخدمات، والسعي لتحقيق إسعاد المتعاملين ورفع جودة حياتهم وتلبية تطلعاتهم قبل طلبها.

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