«المهام الخاصة» بطل شرطة أبوظبي للدفاع التكتيكي

أبوظبي (الاتحاد)

حصد قطاع المهام الخاصة المركز الأول ببطولة شرطة أبوظبي الأولى للدفاع التكتيكي العسكري، والتي أقيمت بمركز التربية الرياضية الشرطية، وذلك ضمن درع معالي القائد العام للجو جيتسو والقتال المختلط، وحصل قطاع الموارد البشرية على المركز الثاني، وحاز قطاع العمليات المركزية المركز الثالث.. وشارك في البطولة 4 لاعبين بكل فريق من مختلف القطاعات الشرطية، وذلك على حسب الأوزان والفئات، وشهدت البطولة منافسات قوية ومتميزة وسط حماسة كبيرة بين اللاعبين.

وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الحاصلين على المراكز الأولى، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العناصر الكوادر البشرية وتأهيل نخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.