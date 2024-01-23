تعاون بين «أميركية الشارقة» و«النفط الوطنية»

الشارقة (وام)

وقعت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية بالشارقة، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، مذكرة تفاهم لتعزيز الفرص المهنية للجيل القادم من المهندسين، وذلك ضمن برنامج «النخبة» في الكلية.

وتدعم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بموجب المذكرة خبرات طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة عبر توفير فرص تدريب داخلي وتزويدهم بالخبرات العملية المطلوبة لاستكمال دراساتهم الأكاديمية، حيث يمثل التدريب متطلباً أساسياً من متطلبات التخرج، وتعزيز فهمهم العملي للهندسة في قطاعي النفط والغاز.

كما يتضمن التعاون إشراف الجانبين المشترك على مشاريع تخرج مختارة، وتعزيز الابتكار ومهارات حل المشكلات العملية لدى الطلبة.

وتؤسس هذه الشراكة بين المؤسستين لمشاريع بحث وتطوير مشتركة، تجمع بين خبرة الجامعة الأميركية في الشارقة الأكاديمية، وخبرة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية الصناعية.

وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة، إن التعاون مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية يعزز رحلة الطلبة التعليمية، وأن تمويل ودعم المؤسسة المستمر للعديد من المشاريع البحثية المبتكرة يوفر لطلبتنا فرصاً مميزة للتجارب والأبحاث في قطاعات الصناعة، موضحاً أن هذه الشراكة تلعب دوراً محورياً في تطوير حياة الطلبة المهنية، حيث تحرص الكلية على توفير منصات فريدة لهم لتطبيق معارفهم النظرية في البيئات العملية.