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ربط محاكم دبي إلكترونياً مع «الأوقاف» و«تنمية المجتمع»

ربط محاكم دبي إلكترونياً مع «الأوقاف» و«تنمية المجتمع»
24 يناير 2024 00:59

دبي (وام)

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أعلنت محاكم دبي عن تشكيل فريق عمل خاص يهدف إلى ربط المحاكم إلكترونياً مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وهيئة تنمية المجتمع. 
يترأس الفريق القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، ويضم القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، والقاضي محمد عبيد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام القضائية.
وأشاد القاضي خالد الحوسني بدور الفريق الجديد في تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المسؤولة، لتعزيز التكامل والكفاءة في التعامل مع شؤون القصر وتسهيل الإجراءات القانونية، مؤكداً على أهمية تطوير الخدمات القضائية والتقنية لتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين.
ومن جانبه، أكد القاضي محمد الشامسي التزام الفريق بتيسير الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الفعالية في خدمة المواطنين، كما أشار إلى مهام الفريق.

محاكم دبي
دبي
الإمارات
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
هيئة تنمية المجتمع
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