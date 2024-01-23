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«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الأولى من المعفيين من سداد القروض السكنية 2024

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد والأعضاء (وام)
24 يناير 2024 01:01

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات، واتخذ عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن وتوفير الحياة الكريمة للقاطنين على أرض الشارقة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، اعتمد المجلس الدفعة الأولى من العام 2024م للمعفيين من سداد القروض السكنية والتي تضمنت 50 مستفيداً من مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليوناً و195 ألف درهم.
واعتمد المجلس إطلاق الهوية الجديدة لإمارة الشارقة خلال الحفل الذي سيقام مساء يوم الأحد المقبل 28 يناير الجاري، وستعكس الهوية الجديدة في كافة مكوناتها البصرية والفنية والثقافية تاريخ إمارة الشارقة، وتعبر عن إرثها الثقافي وتميزها الفني وترابطها الاجتماعي، وستلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو قطاعات الإمارة المختلفة.
وناقش المجلس مشروع قرار بشأن اللائحة التنظيمية لعمل مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، موجهاً بتضمينه عدداً من الملاحظات والبنود القانونية التي تدعم أعمال المجالس.

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