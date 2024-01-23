شركاء القمة العالمية للحكومات: منصة شاملة لاستشراف وصنع المستقبل وتحسين حياة المجتمعات

دبي (الاتحاد)

أكد شركاء القمة العالمية للحكومات 2024 أن هذا الحدث العالمي منصة شاملة لاستشراف وصنع المستقبل واستكشاف أفضل السبل الكفيلة بتطوير الحكومات، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدوا، خلال مشاركتهم في «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي عقد في متحف المستقبل لاستعراض مستجدات القمة التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024، أن القمة أصبحت تجمعاً عالمياً لنخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.

وأكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم، تؤكد الحاجة لتطوير نموذج عالمي تتشارك من خلاله الحكومات وتتعاون من أجل دعم الجهود التنموية وابتكار الحلول التي تسهم في التغلب على التحديات وازدهار المجتمعات، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات أصبحت حدثاً عالمياً يجمع قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول مستقبل الحكومات.

وقال: «هيئة الطرق والمواصلات من خلال شراكتها مع القمة العالمية، تؤكد التزامها المستمر بالمشاركة في الجهود العالمية لابتكار الحلول لإحداث الأثر الإيجابي في حياة البشر عبر استعراض المبادرات النوعية التي تطلقها ونتائج تطبيقها في إطار الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والناجحة».

وأوضح أن «الهيئة» ستعرض، مستجدات مشروع التاكسي الجوي، وذلك بتوقيع اتفاقيتين الأولى مع شركة سكاي بورتس البريطانية لبناء محطات التاكسي الجوي، والثانية مع شركة «جوبي» الأميركية، لتشغيل خدمة التاكسي الجوي، الذي يتوقع أن يكون في عام 2026.



منصة شاملة

قال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا أن تكون الهيئة (شريك الطاقة المستدامة) للقمة، حيث نسعى من خلال مشاركتنا إلى استعراض التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وتقديم تجربتنا الريادية على المستوى العالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق الحياد الكربوني».



جودة الحياة

قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نسعد بشراكتنا مع القمة العالمية للحكومات كونها تتقاطع مع تطلعاتنا نحو إقامة المنظومة الرقمية التي تعزز جودة الحياة».



أفضل الممارسات

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تتيح القمة الفرص المناسبة لبحث واستشراف المستقبل حول أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والوسائل التي تسهم في تسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات».

وأشار إلى أن الصندوق، ومن خلال مشاركته الاستراتيجية في القمة، يؤمن بأن التعاون الفعال بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية في تنفيذ المشاريع المستدامة هو التوجّه الأمثل الذي سيسهم في تحويل التحديات إلى فرص، وهذا ما يتماشى مع نهج الدولة.



مستقبل الحكومات

من جهته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تأتي مشاركة بلدية دبي في القمة العالمية للحكومات، الحدث الأبرز عالمياً في مجال التعاون الحكومي العالمي، لاغتنام فرصة التعرف على ملامح مستقبل الحكومات والاطلاع على التوجهات العالمية وآراء صناع القرار وقادة الفكر». وأشار إلى أن بلدية دبي تشارك في القمة العالمية للحكومات لهذا العام بنموذج مدينة المستقبل، من خلال استشراف مجالات العمل البلدي، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير جَودة حياة السكان ورفاهيتهم.



قفزة نوعية

بدوره، قال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «في ضوء التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والقفزة النوعية المرتقبة في هذا المجال عام 2024، يواصل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة جهوده لتعزيز البحث والتطوير في إمارة أبوظبي وإثبات التزامه تجاه الارتقاء بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «ويتضمن ذلك الإشراف على (فالكون)، النموذج اللغوي الأول من نوعه في دولة الإمارات وواحد من أقوى النماذج أداءً على مستوى العالم، وذلك من خلال جهتيه المختصتين معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71».



مستقبل أفضل

أكد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من إي آند»: نعتر بكون «إِي آند» شريكاً رائداً للقمة العالمية للحكومات، لما تمثّله القمة من منصة عالمية لتبادل الخبرات والتَبّاحُث بين نخبة العقول وصنَاع القرار، لصنع مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف: تتطلع «إي آند» إلى أن تكون مشاركتها في القمة العالمية للحكومات فرصةً لاستعراض التفوق التكنولوجي وأن تتكلل أعمال القمة بالنجاح التام لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها العالمية كحاضنة للتقدم وملتقى حوار الشعوب والحضارات والحكومات.