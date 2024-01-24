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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
24 يناير 2024 10:15

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي: 6.2 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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