أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي: 6.2 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.2 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 6.2 °C in Mezaira (Al Dhafra Region) at 07:15 UAE Local time.. pic.twitter.com/LEg73zhBk1— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 24, 2024