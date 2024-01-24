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بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية وتفتيشية على صالات ألعاب الأطفال

بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية وتفتيشية على صالات ألعاب الأطفال
24 يناير 2024 12:00

 نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات البلدية - إدارة الصحة العامة، حملة توعوية وتفتيشية على صالات ألعاب الأطفال.

استهدفت الحملة الصالات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية، بهدف توعية أصحابها والعاملين فيها بضرورة وأهمية النظافة العامة والالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها.

وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية في صالات ألعاب الأطفال، والنظافة بشكل عام، وتوعية أصحابها والعاملين فيها بضرورة النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية في هذه المنشآت حفاظاً على صحة وسلامة مرتاديها.

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كما عملت فرق البلدية على توعية أصحاب الصالات والعاملين فيها بضرورة التنظيف الدوري، وتطبيق كل الشروط الصحية، والتي من بينها الالتزام بالنظافة العامة داخل الصالة، واستيفاء جميع إجراءات الصيانة، ووجود صندوق إسعافات أولية مستوفى للشروط، والالتزام بمستوى درجة الإضاءة المحددة داخل المنشأة، إضافة إلى توفير سجلات التطهير والتعقيم الدوري للصالة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري ومتواصل طوال العام على جميع صالات ألعاب الأطفال الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال، وليستمتعوا بالأوقات الترفيهية ضمن بيئة صحية آمنة تساهم في إسعادهم وتنمية مهاراتهم ومداركهم.

المصدر: وام
أطفال
بلدية أبوظبي
الصحة العامة
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