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علوم الدار

إعفاء الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة

وزارة الخارجية
24 يناير 2024 15:06

أكدت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى لندن، إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد، اعتباراً من 1 فبراير.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة إكس:"يمثل 1 فبراير 2024 بداية جديدة في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. سيتم إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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