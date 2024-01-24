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جامعة الشارقة تنظم معرض توظيف لأصحاب الهمم

جامعة الشارقة تنظم معرض توظيف لأصحاب الهمم
24 يناير 2024 15:55

افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة معرض جامعة الشارقة لتوظيف أصحاب الهمم، والذي ينظمه مركز الموارد لذوي الإعاقة بالجامعة ويعد منصة يجتمع من خلالها الباحثون عن عمل من أصحاب الهمم، والمؤسسات التي تطمح في توظيفهم وتطوير بيئة ذات توظيف دامج.

ويتيح المعرض الفرصة أمام الطلبة والخريجين من أصحاب الهمم من مختلف التخصصات والكليات، بالاطلاع على عدد كبير من فرص العمل الوظيفية المتوفرة حالياً، والمستقبلية في مختلف المؤسسات والشركات المحلية الرائدة، وتسهيل عملية التواصل معهم.

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يشارك في المعرض أكثر من 26 جهة من مختلف المؤسسات والشركات المحلية الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك بهدف تعريف الطلبة بخدمات المؤسسة واستقطابهم للفرص التدريبية والوظيفية المتاحة لديهم في التخصصات المختلفة، والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم المكتسبة خلال المرحلة الدراسية في الجامعة، وضمان توفير أفضل الفرص لهم لمساعدتهم في الالتحاق بسوق العمل.

وأكد الدكتور أحمد فلاح العموش مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة، أهمية المركز الذي يعمل على دعم وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم وتقديم أفضل الممارسات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية والوظيفية لهم، موضحاً أن الجامعة تطرح مساقات متخصصة كمساق مبادئ الترجمة الإشارية كمتطلب جامعة لتعزيز الوعي المجتمعي والجامعي بقضايا وشؤون ذوي الإعاقة مما يساهم ذلك في تعزيز مكانتها محلياً وعربياً وإقليمياً، حيث تجاوز أعداد الخريجين من الجامعة 217 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الطلبة الحاليين 230 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات مشيراً إلى أن العمل مع أصحاب الهمم ورعايتهم وتمكينهم يحتاج من الجميع تضافر الجهود للوصول بهم إلى أقصى ما تمكنهم قدراتهم في ظل بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة والراعية.
 

المصدر: وام
أصحاب الهمم
جامعة الشارقة
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