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نورة الكعبي تلتقي سفيرة سلوفينيا لدى الدولة

نورة الكعبي تلتقي سفيرة سلوفينيا لدى الدولة
24 يناير 2024 16:58

 التقت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، سعادة نتاليا منصور سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

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جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلوفينيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون على ضوء الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها من خلال اكتشاف المزيد من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، بما فيها الاستدامة والطاقة الخضراء.

وأعرب الجانبان، عن حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

المصدر: وام
نورة الكعبي
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