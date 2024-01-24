الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته

رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته
24 يناير 2024 17:41

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامته في أبوظبي.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين. كما تناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على جميع المسارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، عن حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة التي تخدم التنمية في البلدين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد سعيد النعيمي وكيلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة

كما تطرق اللقاء، إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك كونه ضمانة للحفاظ على مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق تطلعات شعوبها.
وتناول الجانبان، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة. حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعدد من الشيوخ والمسؤولين

كما حضره، سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
حمد بن عيسى
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
الرياضة
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
اليوم 18:32
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
الرياضة
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
اليوم 18:27
الممثل إليك بالدوين
الترفيه
بالدوين يقدم طلبا بشأن اتهامه بقتل مصورة أثناء تصوير فيلم
اليوم 18:14
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©