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أمير الكويت يستقبل سعود بن صقر القاسمي

أمير الكويت يستقبل سعود بن صقر القاسمي
24 يناير 2024 18:36

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لدولة الكويت.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، بموفور الصحة ودوام العافية، ولشعب الكويت الشقيق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.. من جانبه حمل صاحب السمو أمير الكويت، صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النماء والتقدم والازدهار لدولة الكويت الشقيقة.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين كما بحث سموهما عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك بين دولة الإمارات ودولة الكويت بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار والتقدم .. متمنياً سموه للكويت وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والرخاء.

وضم الوفد المرافق لسموه، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان سموه، قد وصل إلى دولة الكويت الشقيقة اليوم في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبلي سموه معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
سعود بن صقر القاسمي
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