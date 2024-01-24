«رام تي آر إكس» تنضم لأسطول دوريات شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة جديدة من نوع رام - تي آر إكس (RAM TRX) إلى أسطول دورياتها الأمنية، والتي توزع من قبل شركة الفطيم للسيارات.

ودشن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وماركو ميلاني، المدير العام لشركة الفطيم التجارية، الدورية الأمنية، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين. واطلع معاليه والحضور على خصائص ومميزات سيارات رام تي آر إكس (RAM TRX)، وأكد حرص شرطة دبي على ضم أحدث الطرز من السيارات إلى أسطول مركباتها وأكثرها كفاءة ومرونة، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من التواجد الأمني لرجال الشرطة والارتقاء بالخدمات الأمنية والشرطية والمساهمة في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وبسط الأمن والأمان والسلامة في الإمارة. ونوه معاليه إلى علاقات التعاون والشراكة مع شركة الفطيم للسيارات التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في الإمارات.