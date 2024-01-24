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علوم الدار

جلسة علمية بأبوظبي عن الطيور في المنطقة العربية

الجلسة تعد الأحدث ضمن سلسلة الجلسات العلمية الشهرية للمركز (من المصدر)
25 يناير 2024 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز «ياس سي وورلد» للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة، عن استضافة الجلسة الأحدث ضمن سلسلة الجلسات العلمية الشهرية التي يستضيفها المركز، والتي ستناقش موضوع «الطيور في المنطقة العربية»، مساء اليوم الخميس.
وستبدأ الجلسة بكلمة لكلوديا شتويبر، رئيسة مجموعة الإمارات للتاريخ الطبيعي في أبوظبي، التي تعد أقدم منظمة غير حكومية تتعامل مع الموضوعات البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيقدم بعد ذلك عالم الطيور الشهير لدى شركة نوتيكا البيئية «أوسكار كامبل» عرضاً مميزاً حول «الطيور العربية»، حيث سيشارك بخبرته ومعرفته الواسعة بالتنوع الكبير للطيور التي تعيش وتهاجر عبر شبه الجزيرة العربية. ويعد أوسكار كامبل، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية ويقطن في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، مؤرخاً طبيعياً شغوفاً بمواضيع الطيور، ويشغل حالياً منصب رئيس لجنة تسجيل الطيور في دولة الإمارات، وشارك في تأليف النسخة الثالثة من «الدليل الميداني لطيور الشرق الأوسط».
وسيسهم كذلك توماس فانكى، مدير علم الحيوان الأول لدى سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، في الحوار الغني، حيث سيشارك رؤاه ونصائحه القيمة مع الحضور، وكيفية بدء مسيرتهم المهنية في مجال مراقبة ومتابعة الطيور. وستختتم الجلسة بعد ذلك بحوار مفتوح للجمهور مع المتحدثين الثلاثة.
وتعتبر هذه الجلسة هي الخامسة ضمن سلسلة الجلسات العلمية التي يستضيفها المركز والتي انطلقت في شهر سبتمبر 2023، حيث تناولت الجلسات السابقة عدداً من المواضيع الهامة مثل الشعاب المرجانية ومستقبل الأبحاث العلمية المرتبطة بها، وأسماك القرش، وظاهرة التغير المناخي، وتربية الحبار. تعد هذه السلسلة جزءاً من التزام المركز القوي تجاه التعليم والمشاركة المجتمعية وأهمية الحفاظ على الحياة البحرية.

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