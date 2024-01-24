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متحف المستقبل ينظم ورشة حول تقنيات الواقع الافتراضي

متحف المستقبل
25 يناير 2024 02:03

دبي (الاتحاد)
ينظم «متحف المستقبل»، ورشة عمل متخصصة بعنوان «رحلة إلى المستقبل» الأحد المقبل، بهدف إتاحة الفرصة للشباب، للتعرف على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، وتطوير مهاراتهم في استخدام أحدث التطبيقات والممارسات المبتكرة في هذا المجال.
وتهدف الورشة التي يستضيفها المتحف، بالتعاون مع «غييك اكسبريس»، أول مدرسة للتكنولوجيا عبر الإنترنت تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى الجمع بين مهارات التعبير الشخصي والفن الرقمي، لتحويل البيئة المحيطة إلى تجربة مبتكرة في عالم الواقع الافتراضي.

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وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لـ «متحف المستقبل»: «نهدف من تنظيم هذه المبادرة إلى تعزيز نشر المعرفة المستقبلية لدى رواد المستقبل عبر تجربة تطبيقية وعملية تشجع الشباب على الإبداع والابتكار، ومواكبة أحدث التقنيات المتقدمة، والتعرف على تطبيقاتها المتنوعة، بما يساعدهم على توظيف أدوات التكنولوجيا في تصميم المستقبل».
وسيتجول المشاركون في أرجاء متحف المستقبل لاكتشاف أقسامه ومعروضاته، وتطوير أفكار جديدة ومميزة في عالم الواقع الافتراضي باستخدام أداة (CoSpaces) لإضافة لمسة من التفاعل والرسوم المتحركة. كما ستتاح لهم فرصة تجربة كاميرات 360 درجة لاستكشاف آفاق جديدة في عالم الواقع الافتراضي.
الأحدث
تركز ورشة العمل على تطوير مهارات المشاركين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبرمجة، فضلاً عن استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا التعليمية ومنصات التكنولوجيا المختلفة.

دبي
متحف المستقبل
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