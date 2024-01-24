تعاون بين معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير وبوابة المقطع

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن كل من معهد الابتكار التكنولوجي و«أسباير»، وبوابة المقطع، التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، أمس توقيع اتفاقية إثبات مفهوم بهدف إطلاق مجموعة من مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة، وإيجاد الحلول والتطبيقات المتخصصة في المجالات الأرضية والجوية والبحرية.

ومثل الأطراف في توقيع الاتفاقية الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير، إلى جانب د. نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي لموانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع.

ويشمل هذا التعاون مشاريع معنية بتطوير المركبات الأرضية المستقلة المخصصة لنقل البضائع العامة بمختلف الأشكال والأحجام، وهو مفهوم لم يتم تنفيذه بعد في هذا القطاع. وتشمل المشاريع أيضاً تطوير القوارب المستقلة (التاكسي المائي) المخصصة لنقل الركاب في مدينة أبوظبي إلى الجزر المجاورة.