الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير وبوابة المقطع

تعاون بين معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير وبوابة المقطع
25 يناير 2024 02:01

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن كل من معهد الابتكار التكنولوجي و«أسباير»، وبوابة المقطع، التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، أمس توقيع اتفاقية إثبات مفهوم بهدف إطلاق مجموعة من مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة، وإيجاد الحلول والتطبيقات المتخصصة في المجالات الأرضية والجوية والبحرية.
ومثل الأطراف في توقيع الاتفاقية الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير، إلى جانب د. نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي لموانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع.
ويشمل هذا التعاون مشاريع معنية بتطوير المركبات الأرضية المستقلة المخصصة لنقل البضائع العامة بمختلف الأشكال والأحجام، وهو مفهوم لم يتم تنفيذه بعد في هذا القطاع. وتشمل المشاريع أيضاً تطوير القوارب المستقلة (التاكسي المائي) المخصصة لنقل الركاب في مدينة أبوظبي إلى الجزر المجاورة.

بوابة المقطع
معهد الابتكار التكنولوجي
أسباير
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
الرياضة
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
اليوم 18:32
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
الرياضة
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
اليوم 18:27
الممثل إليك بالدوين
الترفيه
بالدوين يقدم طلباً بشأن اتهامه بقتل مصورة أثناء تصوير فيلم
اليوم 18:14
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©