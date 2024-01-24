«أمناء أميركية الشارقة» يعتمد مبادرات وبرامج جديدة

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، مجموعة من القرارات الأكاديمية والتشغيلية في اجتماعه الأخير.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تتمثل أولويتنا الاستراتيجية في ضمان استمرار الجامعة الأميركية في الشارقة في تحسين وتوسيع برامجها، وهذه المجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس الأمناء تقربنا من هذه الرؤية. بفضل الدرجات العلمية الجديدة، والبرنامج المدمج عبر الإنترنت، والخطط الجارية لإنشاء مراكز بحثية جديدة، فإننا نمهد الطريق لتلبية توقعات طلاب الغد والأكاديميين في سوق شديد التنافسية».

وأضافت: «مجلس الأمناء متوافق تماماً مع أولوياتنا، وأنا ممتنة لهذه المجموعة الرائعة من الأعضاء على المناقشات المعمقة التي أدت إلى هذه الخطوات الإيجابية للغاية لدفع عملنا نحو الأمام».

وجاء اجتماع مجلس الأمناء في ختام أسبوع حافل من اجتماعات لجان المجلس التنفيذية، وخلوة للمجلس استمرت يومين في منتجع واحة البداير. وقد وافق أعضاء المجلس، خلال اجتماعه، على طرح الجامعة برنامج ماجستير جديداً عبر الإنترنت في تحليلات الأعمال عبر كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة، كما اطلع على مقترحات مبدئية لإطلاق مراكز بحثية جديدة تضاف إلى المراكز البحثية الثلاثة التي أطلقت العام الماضي.

وتخلل الاجتماع مناقشات حول عملية التخطيط الاستراتيجي القادمة للجامعة الأميركية في الشارقة، والتي ستتضمن وضع استراتيجية تواصل مع مجتمع الجامعة في الحرم الجامعي.

كما اعتمد المجلس إطلاق أربعة برامج جديدة في خريف 2024 بعد حصولها على اعتماد أكاديمي مبدئي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لقسم شؤون التعليم العالي بوزارة التربية.