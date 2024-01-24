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30 خبيراً محلياً وعالمياً يتفقدون منشآت تربوية وصحية وثقافية في أبوظبي

الخبراء خلال إحدى الزيارات (من المصدر)
25 يناير 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تفقد 30 خبيراً ومختصاً مشاركاً في مختبر الابتكار لمبادرة «ود» عدداً من المنشآت التربوية والصحية والثقافية والاجتماعية؛ بهدف دراسة التحديات والفرص لتنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الحالية من مبادرة ود العالمية التي تترأسها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، لمناقشة التحديات التنموية والاجتماعية في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وذلك في إطار المحاور الاستراتيجية الثلاثة لمبادرة «ود»، وهي: التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة.
ومنحت الزيارات الميدانية الخبراء فهماً واضحاً لمنظومة الطفولة المبكرة، يمكنهم من تطوير أفكار مبتكرة قائمة على معرفة عميقة بالخدمات التربوية والصحية والاجتماعية وجودتها وتأثيرها على الأطفال والبيئة التنموية لهم لضمان تطوير منظومة فعالة في تنمية الطفل على مختلف المستويات، بالإضافة للتعرف على كيفية التعامل مع التحديات والفرص المستقبلية، وتبادل الخبرات والعمل على خلق حلول مبتكرة ومنسجمة مع ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة. وشملت الزيارات جولة في مهرجان الشيخ زايد بمدينة الوثبة، أحد أهم المناسبات الثقافية والترفيهية التي تجسد القيم السامية التي عمل من أجلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وجهوده في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للإمارات وتأصيل الموروثات والثقافة الوطنية، إلى جانب مدرستي الريانة والمعمورة، وحديقتي أم الإمارات ومنطقة الريف السكنية ومركز المشرف التخصصي للأطفال.
وسيعمل الخبراء والمختصون، خلال الأيام المقبلة، على توحيد جهودهم، وتكثيف العصف الذهني فيما بينهم، حيث سيتم توزيعهم على فرق، بناءً على المحاور الاستراتيجية الثلاثة لمبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك لدراسة التحديات واستنتاج الحلول المقترحة، وإنشاء نماذج عملية وتقديمها في عرض نموذجي على لجنة متخصصة تترأسها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وتضم كلاً من سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وبدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وربيع أبو شقرة، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، وشايستا آصف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «بيورهيلث»، ومن ثم ستقرر اللجنة اختيار الحلول المناسبة التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الأشهر المقبلة، ودراسة نتائجها في منتدى «ود» العالمي في أكتوبر المقبل.

أبوظبي
الطفولة المبكرة
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