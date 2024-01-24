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علوم الدار

«بيورلاب» تطلق هوية ورؤية استراتيجية جديدة

«بيورلاب» تطلق هوية ورؤية استراتيجية جديدة
25 يناير 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت مختبرات «بيورلاب»، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات الطبية في المنطقة، والتابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن هويتها المؤسسية الجديدة، ورؤيتها الاستراتيجية الرامية لتحسين المُخرجات الصحية، عبر اعتماد أحدث الابتكارات التشخيصية وتعزيز التميز التشغيلي.
وجاء الكشف عن العلامة التجارية الجديدة للشركة خلال حفل رسمي أقيم في أبوظبي، بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين البارزين في قطاع الرعاية الصحية، وممثلين عن مجموعة «بيورهيلث»، إلى جانب مديري وموظفي الشركة.
وتعكس العلامة التجارية الجديدة لمختبرات «بيورلاب» التزامها بتعزيز ثقة المتعاملين والحفاظ عليها من خلال توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى بأعلى مستويات الجودة، تماشياً مع رؤية الشركة المتمثلة في «نطلق العنان للرعاية الصحية اليوم من أجل الغد»، وبالاستفادة من الدور الحيوي لعلم الأمراض في الحفاظ على الصحة العامة، وتحسين التشخيص لتحقيق أفضل النتائج في علاج المرضى.

المختبرات الطبية لمستشفى توام
بيورهيلث
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