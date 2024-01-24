الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظم ورش «تمكين المرأة في ريادة الأعمال»

جانب من الورشة (من المصدر)
25 يناير 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العين تستضيف المرحلة الثالثة من «تحدي باها أبوظبي»
تحت رعاية هزاع بن زايد وبحضور سلطان بن طحنون.. عروض جوية في «يومكس» و«سيمتكس»

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية سلسلة من الورش التمكينية للمرأة في خدمة «التميز في ريادة الأعمال»، ضمن نادي «التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة»، وذلك في مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين التابع للمؤسسة، وتهدف الورش إلى تمكين المرأة لتصبح رائدة أعمال متميزة لضمان تحقيق الاستقلال المالي، بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها، تعزيزاً لأهمية دورها في المجتمع.
ويسعى نادي «التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة» إلى تمكين الأسرة من تطبيق المهارات الاجتماعية في حياتها اليومية لتعزيز أنماط التفكير الإيجابي والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة لتحقيق جودة الحياة، وتحفيز الأسر على تبني وممارسة أساليب وأنماط حياتية صحية، وفقاً للتغيرات الفسيولوجية والاجتماعية التي تطرأ على أفرادها، ورفع الوعي القانوني للمرأة بشكل خاص لتثقيفها بدور المهم ورفع مستوى الوعي لديها تجاه حقوقها وواجباتها، بالإضافة إلى تمكينها في كافة المجالات التي تعزز جودة حياتها وتنمي ثقتها بذاتها، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية للأسرة، كما يتضمن نادي التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة محاور متنوعة، منها «قيم التطوع وأهمية الاستدامة البيئية في تعزيز الأنماط البيئية المستدامة لدى الأسرة».
وقالت خولة الظاهري، منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية: «تقدم المؤسسة سلسلة من الورش التمكينية للمرأة ضمن خدمة «التميز في ريادة الأعمال» منها: «ورشة كيف تختار مشروعك، ورشة امتلك مهارات ريادة الأعمال، ورشة كيف تبدأ مشروعك، ورشة استراتيجيات وفنيات إدارة المشروعات، ورشة الإبداع في التسويق سر النجاح، بالإضافة إلى ورشة قيم مشروعك وانطلق نحو التطوير».
وتابعت: «تهدف سلسلة الورش إلى تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس أعمالها التجارية، من خلال تطوير وتحسين المعرفة والمهارات القيادية لديها، وتحويل أفكارها إلى مشاريع ناجحة لها تأثير إيجابي على الجانب الاقتصادي للأسرة، وينعكس ذلك على المجتمع».
ويواصل مركز جبل حفيت المجتمعي تنفيذ جميع الخدمات والبرامج والفعاليات والأنشطة المخصصة لجميع فئات الأسرة، وتسعى المؤسسة من خلال المركز إلى توفير بيئة اجتماعية لكافة الفئات المجتمعية، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي، ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات الاجتماعية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الهادفة لرصد الاحتياجات المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأفراد في جو يجمع بين الترفيه والمتعة والتواصل والتوعية والتثقيف بطرقٍ مبتكرة، وبناء شبكة شراكات فاعلة مع المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الأسرة في مدينة العين لضمان استدامة الاستقرار الأسري والمحافظة على التماسك والتلاحم المجتمعي.

التنمية الأسرية
العين
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
الرياضة
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
اليوم 18:32
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
الرياضة
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
اليوم 18:27
الممثل إليك بالدوين
الترفيه
بالدوين يقدم طلباً بشأن اتهامه بقتل مصورة أثناء تصوير فيلم
اليوم 18:14
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترقية وتعيين ليلى السويدي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©