«التنمية الأسرية» تنظم ورش «تمكين المرأة في ريادة الأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية سلسلة من الورش التمكينية للمرأة في خدمة «التميز في ريادة الأعمال»، ضمن نادي «التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة»، وذلك في مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين التابع للمؤسسة، وتهدف الورش إلى تمكين المرأة لتصبح رائدة أعمال متميزة لضمان تحقيق الاستقلال المالي، بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها، تعزيزاً لأهمية دورها في المجتمع.

ويسعى نادي «التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة» إلى تمكين الأسرة من تطبيق المهارات الاجتماعية في حياتها اليومية لتعزيز أنماط التفكير الإيجابي والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة لتحقيق جودة الحياة، وتحفيز الأسر على تبني وممارسة أساليب وأنماط حياتية صحية، وفقاً للتغيرات الفسيولوجية والاجتماعية التي تطرأ على أفرادها، ورفع الوعي القانوني للمرأة بشكل خاص لتثقيفها بدور المهم ورفع مستوى الوعي لديها تجاه حقوقها وواجباتها، بالإضافة إلى تمكينها في كافة المجالات التي تعزز جودة حياتها وتنمي ثقتها بذاتها، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية للأسرة، كما يتضمن نادي التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة محاور متنوعة، منها «قيم التطوع وأهمية الاستدامة البيئية في تعزيز الأنماط البيئية المستدامة لدى الأسرة».

وقالت خولة الظاهري، منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية: «تقدم المؤسسة سلسلة من الورش التمكينية للمرأة ضمن خدمة «التميز في ريادة الأعمال» منها: «ورشة كيف تختار مشروعك، ورشة امتلك مهارات ريادة الأعمال، ورشة كيف تبدأ مشروعك، ورشة استراتيجيات وفنيات إدارة المشروعات، ورشة الإبداع في التسويق سر النجاح، بالإضافة إلى ورشة قيم مشروعك وانطلق نحو التطوير».

وتابعت: «تهدف سلسلة الورش إلى تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس أعمالها التجارية، من خلال تطوير وتحسين المعرفة والمهارات القيادية لديها، وتحويل أفكارها إلى مشاريع ناجحة لها تأثير إيجابي على الجانب الاقتصادي للأسرة، وينعكس ذلك على المجتمع».

ويواصل مركز جبل حفيت المجتمعي تنفيذ جميع الخدمات والبرامج والفعاليات والأنشطة المخصصة لجميع فئات الأسرة، وتسعى المؤسسة من خلال المركز إلى توفير بيئة اجتماعية لكافة الفئات المجتمعية، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي، ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات الاجتماعية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الهادفة لرصد الاحتياجات المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأفراد في جو يجمع بين الترفيه والمتعة والتواصل والتوعية والتثقيف بطرقٍ مبتكرة، وبناء شبكة شراكات فاعلة مع المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الأسرة في مدينة العين لضمان استدامة الاستقرار الأسري والمحافظة على التماسك والتلاحم المجتمعي.