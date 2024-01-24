«الفجيرة الخيرية» تستعرض إنجازات 2023

الفجيرة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية اجتماعاً برئاسة معالي سعيد الرقباني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، للاطلاع على الأنشطة والبرامج والمشاريع التي نفذتها الجمعية عام 2023، كما بحث المجلس مبادرات العمل الخيري والإنساني التي تنفذها الجمعية، عام 2024

وفي مستهل الجلسة، رفع الرقباني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وأصحاب الخير، للدعم المتواصل المادي والمعنوي لأنشطة الجمعية وبرامجها الخيرية والإنسانية.

ثم اطلع المجلس على ما حققته الجمعية من إنجازات ومبادرات عام 2023، حيث بلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية (73.544.000 مليون درهم)، استفاد منها 399.332 مستفيداً من الفئات المستحقة من الطلاب والأيتام والأرامل وحفظ النعمة وعلاج المرضى وغيرها.

وفي ختام الاجتماع، أكد معالي سعيد الرقباني أن ما قدمته الجمعية من إنجازات تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالى وثقة أصحاب الخير، وتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية والمتطوعين، وممثلي الصحف ووسائل الإعلام، وحث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على السعي لتحقيق المزيد من التميز في مختلف برامجها وأنظمتها الإدارية والمالية.