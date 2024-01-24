اختتام «قبعة الشتاء» التطوعية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت جمعية الإمارات للتطوع في مقرها بالقصباء، أمس، بتكريم المشاركات في المبادرة الإنسانية «قبعة الشتاء»، والتي تهدف إلى تعليم الحياكة بالكروشيه وصناعة القبعات الشتوية، وتوزيع المنتجات من القبعات على المستحقين من المحتاجين خارج الدولة في المناطق الباردة، للمساهمة التطوعية في حمايتهم من برد الشتاء.

وتأتي هذه المبادرة، بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي فرع الشارقة الذي سيقوم بدوره بتوزيع القبعات الشتوية على مستحقيها، ضمن المبادرة التي انطلقت مع بداية شهر ديسمبر 2023 واستمرت إلى أواخر يناير 2024. وتم تجميع عدد كبير من القبعات، بمشاركة عدد من المتطوعات من عضوات الجمعية، وعدد من طالبات الجامعات والمدارس. وفي نهاية الدورة، جرى تكريم جميع المشاركات بشهادات تقدير واحتساب الساعات التطوعية، والتي بلغت 270 ساعة لـ 38 مشاركة من عشر دول أنجزن 110 قبعات.

وتأتي مبادرة قبعة شتاء ضمن عدد من المبادرات تعتزم الجمعية تنفيذها في إطار خطتها السنوية لعام 2024.