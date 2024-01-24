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وفد هيئة الأعمال الخيرية يزور السنغال وموريتانيا

وفد هيئة الأعمال الخيرية يزور السنغال وموريتانيا
25 يناير 2024 02:01

عجمان (وام)

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بدأ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الأمين العام لـ«الهيئة» الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، جولة في عدد من الدول الأفريقية؛ بهدف تفقد احتياجات المناطق النائية، بالتزامن مع انطلاق حملة رمضان لعام 2024 التي تنظم هذا العام تحت شعار «مما تحبون». وقال الدكتور خالد الخاجة: «إن الزيارة تأتي استكمالاً لجهود الخير التي بدأت من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفقدت (الهيئة) احتياجات الأسر المتعففة وأسر الأيتام، وتبع ذلك زيارات لعدد من الدول العربية، وثم التوجّه إلى السنغال وموريتانيا؛ بهدف الوقوف على احتياجات المناطق النائية والأسر الفقيرة، إلى جانب تدشين عدد من المشاريع، مثل الآبار والمساجد، وتنفيذ مجموعة من المبادرات، مثل إطعام القرى المسلمة، وتوزيع المير الرمضاني، وإجراء عمليات المياه البيضاء، وغيرها من المشاريع الخيرية».

هيئة الأعمال الخيرية
السنغال
موريتانيا
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