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علوم الدار

تعاون بين بلدية دبي و«تريندز»

علياء الهرمودي ومحمد العلي خلال التوقيع (من المصدر)
25 يناير 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت بلدية دبي، اتفاقية تعاون للبحوث والدراسات والاستشارات مع مركز تريندز المتخصص في مجال البحوث والاستشارات، حيث يهدف التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز جهود الطرفين في الأبحاث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في المسوحات الميدانية، واستطلاعات الرأي التي تقيس مستويات الرضا العام لدى الجمهور، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إعداد الأبحاث والتحليلات وتقديرات الموقف.
وقع الاتفاقية عن بلدية دبي المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وذلك في مقر بلدية دبي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير الأبحاث والابتكارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية وحوارية وبرامج ودورات تدريبية تساهم في الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الطرفين.
وأكدت المهندسة علياء الهرمودي، أن التعاون مع المؤسسات البحثية أصبح يمثل ضرورة ملحة، إذ يتيح الاستفادة المتبادلة من الخبرات البحثية وقاعدة البيانات والمعلومات المتوافرة لديها، إضافة إلى ما تقدمه مراكز البحوث من دراسات وتوصيات وتحليلات واستشارات مبنية على أسس علمية، ومعلومات دقيقة، ومدروسة ومحكمة.
وقالت إنه سيتم تنفيذ مجالات التعاون من خلال الإدارات المتخصصة في البلدية، مثل إدارة الصحة والسلامة، التي وضعت عدداً من الأهداف والبرامج التي سوف يتم العمل عليها من خلال هذه الشراكة، وذلك لتحسين المؤشرات الاستراتيجية وتطوير برامج العمل.
وثمنت المهندسة علياء الهرمودي التعاون الاستراتيجي بين بلدية دبي و«تريندز»، باعتباره مؤسسة بحثية مستقلة، مبينة أن هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام يعكس رؤية دولة الإمارات، ويخدم خطة دبي الحضرية 2040، خاصة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاستدامة.
توجهات
أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز أن اتفاقية التعاون تحقق أهداف الطرفين، المتمثلة في دعم البحث العلمي، وتوظيفه لخدمة المجتمع، ودعم صُنّاع السياسات لاتخاذ قرارات عملية تستند إلى معطيات علمية وموضوعية.

بلدية دبي
دبي
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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