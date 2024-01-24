«حبارى» تسلط الضوء على أهم ابتكاراتها في «يومكس 2024»

أبوظبي (وام)

تسلط شركة «حبارى» خلال مشاركتها في معرض «يومكس 2024» الضوء على مجموعة من أنظمتها غير المأهولة وحلول التدريب وتطبيقاتها.

وقال عمار قويدر، مدير المبيعات والتطوير بشركة حبارى للدفاع والأمن، إن شركة حبارى تعد مشروعاً مشتركاً بين شركة المشاريع العامة للشرق الأوسط الإماراتية وشركة «كينيتيك» البريطانية، وهي شركة رائدة في تقديم الحلول العلمية والدفاعية.

وأضاف: «نقدم خلال مشاركتنا في المعرض مجموعة واسعة من أنظمة الأهداف غير المأهولة، بدءاً من الطائرات الصغيرة من دون طيار وحتى أهداف الصواريخ الأسرع من الصوت، والتي يمكن استخدامها لاختبار الاستعداد التشغيلي، إضافة إلى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي تساعد على التدريب، وكذلك عرض الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التتبع».

وقال: «نحن موجودون في الإمارات، ولدينا مركز كامل في مركز توازن الصناعي، وهذه ليست المشاركة الأولى بالنسبة لشركة حبارى في (يومكس)، وذلك لأهمية المعرض».

وأشار إلى أن شركة حبارى تتخصص بالروبوتات الخاصة بالمتفجرات وأمور البحث والإنقاذ، إضافة إلى أجهزة خاصة بالأهداف الجوية والأرضية والبحرية والتي تعمل من خلال استخدام «الريموت كونترول».

وتركز الشركة على إنشاء أنظمة تكنولوجية يتم استخدامها للتدريب وتطوير المهارات للقوات المسلحة في الإمارات.

وأضاف: «تُستخدم أنظمة الأهداف الخاصة بالشركة من قبل القوات البحرية في جميع أنحاء العالم، وتشمل زوارق الهجوم السريعة الديناميكية إلى الأهداف المقطوعة».

وقال: «تقدم الشركة أنظمة جاهزة للاستخدام للتدريب البحري الأساسي والمتوسط ​​والمتقدم بالذخيرة الحية، ويمكن لأنظمة القيادة والتحكم لدينا تشغيل أهداف متعددة في وقت واحد لتكرار هجمات السرب، كما نساعد في إثبات الفعالية والاستعداد التشغيلي لأنظمة الأسلحة، بما في ذلك المدافع البحرية والمدافع وأنظمة الأسلحة القريبة وصواريخ جو- أرض وصواريخ أرض - أرض، كما نساعد في إثبات الفعالية والاستعداد التشغيلي لأنظمة الأسلحة، بما في ذلك المدافع البحرية والمدافع وأنظمة الأسلحة القريبة وصواريخ جو-أرض وصواريخ أرض - أرض».