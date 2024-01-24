«الإمارات للدراسات» شريك معرفي لـ«يومكس» و«سيمتكس»

أبوظبي (وام)

تأتي مشاركة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كشريك معرفي، في معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، انطلاقاً من حرصه، على تعزيز شراكاته المؤسسية والمساهمة بإنجاح الفعاليات الوطنية.

وتتضمن مشاركة المركز في هذه النسخة من الحدث عقد سلسلة حوارات استراتيجية، لتقديم رؤى تحليلية متخصصة حول موضوعات علمية وبحثية متنوعة، من بينها التهديدات البحرية والجوية والبرية الناجمة عن الأنظمة غير المأهولة، وتحديات أنظمة التسليح المستقلة، والفجوة بين الأنظمة غير المأهولة وأطر حوكمتها، والانعكاسات القانونية والأخلاقية لاستخدام الأسلحة غير المأهولة.

ويناقش هذه الموضوعات نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، من بينهم الدكتور تان تِك بون، زميل باحث في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ التكنولوجية، والدكتور فادي النجار، أستاذ مشارك في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور ماكس كابوتشيو، نائب مدير القيم في مجموعة تكنولوجيا الأمن والدفاع بجامعة نيوساوث ويلز الأسترالية، ومحمد النعيمي، مدير إدارة البرامج بشركة أبوظبي للاستثمار في الأنظمة المستقلة «أداسي»، والدكتور أولي سورسا، الأستاذ المساعد بأكاديمية ربدان.

وقال عبدالله الشاطري، مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية العسكرية والفضاء، من قطاع العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الدور الأساسي للمركز هو إعداد الدراسات التحليلية الاستراتيجية دعماً لصناع السياسات، بالإضافة إلى عمل القطاع بشكل خاص على دراسة الاتجاهات المستقبلية للتكنولوجيا وإعلام صناع القرار بفرصها ومخاطرها.

وأوضح أن المركز يعرض من خلال مشاركته في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024 منتجات بحثية عدة على الشاشات، وكذلك يستضيف الجناح حوارات استراتيجية لمجموعة من الخبراء والأكاديميين، ومن قطاع الصناعة.

يُذكر أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ساهم من موقع الشريك المعرفي، في دعم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الوطنية الكبرى، من بينها COP28 والكونغرس العالمي للإعلام 2023، تحقيقاً لمبادراته لتوسيع شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات ذات العلاقة.