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علوم الدار

مشاركون في «يومكس» و«سيمتكس»: فرصة لزيادة المعرفة بأحدث المنتجات

مشاركون في «يومكس» و«سيمتكس»: فرصة لزيادة المعرفة بأحدث المنتجات
25 يناير 2024 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد مشاركون في جلسات نقاشية أن معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024، يمثلان فرصة للمتخصصين والدارسين والباحثين والمهتمين وطلبة الجامعات والكليات والمدارس، لحضور مثل هذه الندوات والمحاضرات والمناقشات، لزيادة معرفتهم ودرايتهم بأحدث المنتجات في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب الخاصة بقطاع الدفاع والأمن، لافتين إلى أن هذه الصناعات تشهد تطوراً سريعاً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دعم الجهود الرامية في مجال تعزيز دعم الصناعات والقدرات الدفاعية.
واستعرض الدكتور روبرتو ساباتيني، أستاذ الطيران والملاحة الفضائية في جامعة خليفة عرضاً تقديمياً بعنوان «أنظمة الطيران الذكية والمستقلة: نحو إدارة المجال الجوي متعدد المجالات»، وذلك للحديث عن تحديات قطاع الطيران العالمي الذي يسهم بنحو 2.5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي يتوقع أن تصل إلى 5 إلى 10% بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن قطاعي الطيران والفضاء يقومان بدور رائد في الاقتصاد العالمي، حيث  يتزايد تبني الأنظمة الذكية، والأتمتة والذكاء الاصطناعي في أنظمة الطيران. 
وقدم مالك مجالي، المدير الفني في شركة «إس سي إس» دراسة حالة بعنوان «أكبر تجربة تجارية لأنظمة الطائرات من دون طيار في دول مجلس التعاون الخليجي».

يومكس
سيمتكس
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