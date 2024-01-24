منتجات تسجل «الظهور الأول».. وشركات وطنية تستعرض ابتكاراتها في «يومكس» و«سيمتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معرضا «يومكس» و«سيمتكس» 2024 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» العديد من الابتكارات والإبداعات التقنية الرائدة المرتبطة بتكنولوجيات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات من دون طيار.

وتوافد الآلاف من المهتمين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم، هذا بالإضافة للطلبة والطالبات الدارسين بالجامعات الإماراتية المتخصصة في علوم الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة من أجل التعرف على أحدث الابتكارات العالمية، ومتابعة كل جديد تقدمه أكثر من 214 شركة مشاركة، منها 72 شركة إماراتية تشارك بعرض وطرح العشرات من إنتاجها التقني والتكنولوجي المتطور والرائد.

وخلال فعاليات معرضي «يومكس» و«سيمتكس» أطلقت مجموعة «إيدج» منتجات جديدة ومبتكرة تُوفر للعملاء منتجات ذات اعتمادية عالية متقدمة تقنياً وتعتبر معقولة التكلفة في مجالات متعددة، مما يُسلّط الضوء على التزام المجموعة بتطوير قدرات واسعة ومتنوعة تسهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الدفاعية السيادية ذات الفكر المستقبلي.

وقد تم تصميم «GY300» للإقلاع والهبوط القصير على الأراضي الوعرة وغير المجهزة، وهي عبارة عن طائرة غير مأهولة منخفضة الصيانة وعالية الموثوقية وقادرة على نقل حمولة 300 كجم بتكلفة تشغيلية منخفضة.

وفي مجال الأنظمة البرية، فإن «BUNKER PRO» عبارة عن مركبة برية غير مأهولة مجنزرة وعالية الأداء، وهي تنفذ عمليات مستقلة بالكامل مثل المراقبة عن بعد، والاستكشاف، والسير ضمن قافلة، وتحديد الأهداف، والدوريات الخارجية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن طرحها لـ 13 ابتكاراً في التكنولوجيات المتقدمة للعالم الرقمي خلال فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة ومعرض المحاكاة والتدريب.

وعرضت جامعة خليفة، خلال المعرض، ابتكارات تتضمن طائرات من دون طيار مخصصة لإطفاء الحرائق ومجموعة من الأنظمة الروبوتية غير المتجانسة ودرعاً مُزوَّداً بخاصية الوظيفة الطبيعية غير القابلة للاستنساخ لتعريف وتثبيت الرقائق، ونظاماً أمنياً يستند إلى مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة.

كما عرضت سيارة جامعة خليفة ذاتية القيادة وطائرات من دون طيار لتحسين مستويات هطول المطر، من خلال قياس السحب وتلقيحها ومنظومة ذكية مدعومة بالأنظمة الذكية للكشف عن المواد الخطرة.

وخلال فعاليات معرضي «يومكس» و«سيمتكس» عرضت شركة إنيرون رائدة في مستقبل التنقل التكتيكي والتابعة لشركة كينستونجي التي تأخذ من الإمارات مقراً لها السيارة «ماغنوس» الكهربائية الرائدة والمتطورة في نسختها التجريبية.

ويعد هذا الكشف هو أول ظهور عالمي لها، وهي الجيل التالي لمفهوم السيارات الكهربائية، فهي مركبة استطلاع عسكرية مصممة خصيصاً للعمليات الدفاعية، وهي تجسد تركيز «إينيرون» على ثالوث الحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستدامة.

وتتميز السيارة ببنية «الكابينة الأمامية» التي تضع السائق إلى الأمام داخلياً للمساعدة في الرؤية، وتمتلك السيارة تصميماً فريداً، حيث يتوافر بها مقاعد مكونة من ثلاثة صفوف وستة ركاب مع حجرة خلفية واسعة.

ويشارك «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية» في إطار التزامه بتعزيز دوره كداعم رئيس لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.

وأكد المجلس أن المشاركة الإماراتية تعكس أهمية تخصيص جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى جانب مجموعة «ساب» وشركتي «إلكترونيات الطيران الكندية» و«أفانت جارد»؛ لعرض أحدث المنتجات الدفاعية المبتكرة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.