«الشارقة للخدمات الإنسانية» تعلن تفاصيل المؤتمر العلمي الدولي

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، صباح أمس، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أكاديمية الشارقة للتعليم، أجندة وتفاصيل المؤتمر العلمي الدولي «النظرية والممارسة في التربية الرياضية المعدلة» الذي تنظِّمهُ يومي 6 و7 مارس المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، وبالشَّراكة العلمية مع جامعة ولاية كاليفورنيا - تشيكو، وأكاديمية الشارقة للتعليم.

ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي حول أحدث المستجدات والممارسات الحديثة في مجال التربية الرياضية المعدلة للأشخاص ذوي الإعاقة (الإعاقة الذهنية، اضطراب طيف التوحد، الإعاقات الشديدة والمتعددة)، كما يوجِّه المؤتمر إلى تطوير البرامج والخدمات المُقدمة من خلال تسليط الضوء عليها وتوفير معارف جديدة وتبادل خبرات مميزة حول التربية الرياضية المعدلة. وأكَّدت منى عبد الكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن المؤتمر العلمي الدولي الذي تحتضنه إمارة الشارقة «المدينة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة»، بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، في علوم الحركة والتربية الرياضية المعدّلة يعد منصة معرفية للارتقاء أكثر بمستوى البرامج التدريبية والمهارية للأشخاص ذوي الإعاقة.