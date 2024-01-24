محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بمقر إقامته في أبوظبي.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على جميع المسارات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، عن حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، خاصة التي تخدم التنمية في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، كونه ضمانة للحفاظ على مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق تطلعات شعوبها. وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

الحضور

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضره سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.