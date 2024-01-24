157 ألف زائر لسوق «الفريج»

دبي (وام)

حقق الموسم الثاني من فعالية «سوق الفريج» الذي نظمته بلدية دبي بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية من المواطنين في الترويج لمنتجاتهم، إقبالاً لافتاً من الزوار بلغ أكثر من 157 ألف زائر بزيادة 50 بالمئة عن الموسم الأول الذي وصل عدد زواره إلى 95 ألف زائر. وتوزع زوار سوق الفريج الذي اختتم الأحد الماضي على 43 ألفاً و564 زائراً في حديقة الورقاء 3 بين 15 و31 ديسمبر 2023 و113 ألفاً و733 زائراً في حديقة بحيرة البرشاء في الفترة بين 5 و21 يناير 2024. وأكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أن البلدية نجحت في تحقيق مستهدفات «سوق الفريج»، من خلال فتح قنوات تواصل تجارية للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ودعمهم وتمكينهم من عرض منتجاتهم المنزلية المحلية في حدائق الأحياء الخاصة بهم والتسويق لها، الأمر الذي عزز من تواصلهم مع المجتمع.