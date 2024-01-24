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عمار النعيمي والسفير الفرنسي يبحثان تعاون البلدين

ولي عهد عجمان لدى استقباله سفير فرنسا (وام)
25 يناير 2024 02:02

عجمان (وام) 

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم صباح أمس، نيكولا نيميتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. ورحب سموه بالسفير الفرنسي، وثمن الجهود التي يبذلها لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة بين الشعبين الصديقين في العديد من القطاعات وسبل توطيدها. 
وأعرب السفير نيكولاس نيمتشيناو عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عحمان، مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في مختلف القطاعات. حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان حاكم عجمان.

عمار النعيمي
عجمان
فرنسا
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