شما بنت محمد تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أهمية الزيارات في تعزيز التبادل الثقافي والوعي البيئي، وذلك من خلال التعاون المستمر بين الخبراء والمؤسسات لتحسين الحلول البيئية، وتطوير البرامج التعليمية لتحقيق تطوير شامل ومستدام في المجتمع.

جاء ذلك خلال استضافة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وفداً بيئياً برئاسة الدكتورة نجاة صليبا، الحائزة جائزة أفضل امرأة في العلوم في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التبادل الثقافي وتعزيز الوعي البيئي.

وشهدت الفعاليات حضور 320 طالباً وطالبة من 8 مدارس حكومية وخاصة، بالإضافة إلى الكادر الأكاديمي المرافق، فيما شاركت المؤسسات الحكومية والخاصة بفاعلية.

وتضمنت الزيارة جولة شاملة في مختلف أقسام المؤسسة.

وفي مدرسة القهوة والسنع، قام الوفد بالتفاعل مع تجارب تحضير القهوة العربية، واستمعوا إلى شرح مفصل حول التراث الإماراتي والزي الشعبي.