مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي: 5.7 درجة مئوية في مزيرعة بمنطقة الظفرة الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة "إكس".

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.7 درجة مئوية في مزيرعة ( منطقة الظفرة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 5.7 °C in Mezaira (Al Dhafra Rejoin ) at 06:30 UAE Local time. pic.twitter.com/Y3eYkqatBe — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 25, 2024