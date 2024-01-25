الجمعة 26 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

الأرصاد
25 يناير 2024 09:06

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي: 5.7 درجة مئوية في مزيرعة بمنطقة الظفرة الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة "إكس".

أخبار ذات صلة
الأرصاد: أمطار محتملة من السبت وانخفاض بدرجات الحرارة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

المصدر: وكالات
المركز الوطني للأرصاد
درجة الحرارة
الأرصاد
آخر الأخبار
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
الرياضة
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
اليوم 09:09
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركيا
اليوم 08:58
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
الرياضة
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
اليوم 08:46
مروحية "إنجينويتي" تحلق فوق المريخ
الترفيه
"ناسا": عطل ينهي مهمة المروحية "إنجينويتي" على المريخ
اليوم 08:44
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
الرياضة
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©