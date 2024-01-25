صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير غداً

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير الجاري غداً الجمعة، بقيمة إجمالية تبلغ (748,951,113.20) درهم، بزيادة قدرها (68,016,776) درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (680,934,337.51) درهم.



ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (46,651) مستفيداً، بزيادة قدرها (700) مستفيد عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,951) مستفيداً. وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.