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خالد الغيث أميناً عاماً للجنة العليا للأخوة الإنسانية

خالد الغيث أميناً عاماً للجنة العليا للأخوة الإنسانية
25 يناير 2024 14:04

اعتمدت رئاسة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، تكليف السفير الدكتور خالد الغيث، أمينًا عامًّا للجنة العليا للأخوة الإنسانية. وعمل السفير خالد الغيث سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدولة الإمارات لدى ماليزيا منذ فبراير 2017، وسفيرًا غير مقيم لدى بروناي، كما عمل مساعدًا لوزير الشؤون الاقتصادية من 2009 إلى 2016، وتقلد مناصب عدة، من بينها وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عام 2007، وسفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى تركيا عام 2003 وسفير غير مقيم في أذربيجان، إضافة إلى العديد من المناصب الأخرى.  

وتعمل الأمانة العامة للجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي تتخذ من أبوظبي مقرًّا لها، على متابعة أهداف اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وتحقيقها، الرامية إلى تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي فيما يتعلق بنشر قيم وثيقة الأخوة الإنسانية ومبادئها. ويتشارك رئاسة اللجنة العليا، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ونيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت، عميد دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان.

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 وتضم اللجنة في عضويتها، معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والأستاذ ياسر حارب المهيري، كاتب وإعلامي إماراتي، والأب يوأنس لحظي، السكرتير الأسبق للبابا فرنسيس.  

يُذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية هي لجنةٌ دولية مستقلة تأسست في عام 2019 لنشر قيم الأخوة الإنسانية وتعزيزها في المجتمعات، وأحرزت نجاحات عالميةً من أجل تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في الرابع من فبراير عام 2019 في أبوظبي، والرامية إلى نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.

 

المصدر: وام
اللجنة العليا للأخوة الإنسانية
الإمارات
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