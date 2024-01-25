إطلاق مبادرة "فنون التعبير عن الأخوة الإنسانية" لطلبة المدارس

أطلقت جائزة زايد للأخوة الإنسانية بالشراكة مع مجموعة جيمس للتعليم النسخة الثانية من مبادرة "فنون التعبير عن الأخوة الإنسانية" تم خلالها دعوة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من 43 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة لابتكار أشكالٍ فنية للتعبير عن قيم الأخوة الإنسانية وذلك في إطار الحرص على التوعية باليوم الدولي للأخوة الإنسانية بين فئة الشباب.

يشارك في المبادرة الطلبة من مختلف الفئات العمرية والذين سيترجمون مفاهيمهم الشخصية لقيم الأخوة الإنسانية من خلال أنواع مختلفة من الأعمال الفنية كاللوحات والرسم والرسومات الأولية "الاسكيتش" والوسائط الفنية المختلطة.

وتؤكد المبادرة على الدورَ المحوري للشباب في تعزيز قيم احترام الآخر وتقدير الاختلافات، وتثير الأعمال الفنية التي يقدمها الطلبة وجهات نظر وأفكارا جديدة حول كيفية إسهام القيم الإنسانية في خلق مستقبل يسود فيه السلام.

وتم إطلاق المبادرة قبل حلول اليوم الدولي الرابع للأخوة الإنسانية الذي يصادف 4 فبراير 2024، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً دولياً يُحتفى به سنوياً في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز السلام والوئام والحوار بين الثقافات.

تعد "جائزة زايد للأخوة الإنسانية"جائزة دولية سنوية مستقلة تكرّم الأشخاص والكيانات من مختلف الثقافات والخلفيات حول العالم ممن يعملون بتفانٍ وبلا كللٍ لتعزيز القيم الخالدة المتمثلة في التضامن والنزاهة والعدالة والتفاؤل وتحقيق تقدم ملموس نحو التعايش السلمي.