الصحة تستعرض مشاريعها وخدماتها المبتكرة بمعرض ومؤتمر "الصحة العربي 2024"

تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع - خلال مشاركتها في الدورة الـ 49 من معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2024 " الذي ينطلق الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي- حزمة من المشاريع الرائدة والخدمات المبتكرة التي تجسد رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل بما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد.

تتضمن مشاركة الوزارة استعراض 8 مشاريع تبرز أهم إنجازاتها في برامج الوقاية والصحة العامة وأحدث الأنظمة والحلول التقنية كجزء من التزاماتها تجاه "استراتيجية نحن الإمارات 2031" بتعزيز سعادة المتعاملين والاستدامة الصحية وجودة الحياة عبر حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة من خلال تطوير سياسات وتشريعات وإدارة برامج صحية تضمن خدمات استباقية مترابطة ومبتكرة قائمة على بيانات رقمية وكفاءات متخصصة مؤهلة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتندرج مشاركة الوزارة في فعاليات معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2024" ضمن خططها الرامية إلى تبادل الخبرات والتجارب والتعرف عن كثب على ابتكارات الشركات التقنية العالمية المشاركة بالإضافة إلى إطلاع المشاركين والزوار على آخر ما تم التوصل إليه من تقنيات وحلول للتحديات الصحية.

ويجمع معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام أكثر من 3450 جهة عارضة من 180دولة إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية والجهات الحكومية ومديري المستشفيات والعيادات والأطباء والممرضين وخبراء التكنولوجيا و المستثمرين .

ويناقش المؤتمر المصاحب للمعرض عددا من المواضيع الطبية المتعلقة بمرض السكري وطب الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى وإدارة الجودة وغيرها .