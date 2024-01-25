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خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»

خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»
25 يناير 2024 16:11

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة.

وتناول اللقاء الشراكات القائمة في قطاع الاستثمار وسُبل تعزيز التعاون المشترَك وتبادل الخبرات، لاسيما المتعلقة بمجال الاستثمار العقاري، بالاستفادة من جاذبية أبوظبي بصفتها وجهة استثمارية رائدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

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وأكَّد سموّه، خلال هذا اللقاء، أنَّ أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العالمي مدعومة برؤية اقتصادية شاملة، إلى جانب مبادرات ومشاريع اقتصادية تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء كلٌّ من معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وميرة السويدي، وإياد الهادي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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