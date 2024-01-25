مُلاك إبل الخليج يتنافسون في أشواط اللقايا تلاد

الظفرة (الاتحاد)

شهدت مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، منافسات بين 345 مالك إبل أصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ضمن 13 شوطاً لفئة اللقايا تلاد، أشواط «تلاد محليات ومجاهيم» (1 و2 و3 و4)، بالإضافة إلى شوطي إبل أصحاب السمو الشيوخ «محليات ومجاهيم»، وأشواط المهجنات الأصايل 1 والشركاء، فيما تستمر مسابقات المزاينة لغاية 8 فبراير المقبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وسلمت اللجنة المنظمة الرموز والدروع الذهبية للفائزين بالمركز الأول في أشواط أمس.

وأسفرت النتائج في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحلت ثانياً «هقاوي» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، بينما ذهب المركز الثالث إلى «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، ونالت المركز الرابع «ذوق» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركز الخامس «مياسة» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني.

وأسفرت النتائج في شوط إبل أصحاب السمو الشيوخ (لقية – إيذاعة) مجاهيم عن ذهاب المراكز من الأول إلى الخامس على التوالي إلى المطايا «مدرهم ومسربل والقعودة والعشوا ووحدها» لمالكهن معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وسجلت النتائج في شوط لقايا المهجنات الأصايل 1 - محليات فوز «عجايب» لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيده الراشدي بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في الشوط الرئيسي لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم «النادرة» لمالكها سالمين حمود سالمين المنصوري، وتقدمت إلى المركز الأول في الشوط الرئيسي لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات «أمسية» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم إلى «هجمة» لمالكها سهيل ثعيلب صقر مسعود العامري، وحصدت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات «غزيل» لمالكها بركى ابداح مبارك التواه الهاجري.

وفي شوط الشوط: لقايا تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم ذهب المركز الأول إلى «جحادة» لمالكها ربيع صالح ربيع الجابر المري، ونالت المركز الأول في لقايا تلاد لأبناء القبائل 3 – محليات «السائحة» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وتقدمت إلى المركز الأول في لقايا تلاد لأبناء القبائل 4 - مجاهيم «العشوا» لمالكها مبارك محمد علي النابت المري، وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 4 – محليات إلى «الحاكمة» لمالكها علي راقع محمد الأحبابي، وحصدت المركز الأول في شوط لقايا الشرايا الشركاء - مجاهيم «معانق» لمالكها خالد حمد عوض ناجي المنهالي، وجاءت «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري بالمركز الأول في شوط لقايا الشرايا الشركاء – محليات.

وتدخل صباح اليوم، الإبل المشاركة في أشواط التلاد والشركاء لسن الإيذاع لفئة اللقايا المجاهيم والمحليات، إلى شبوك المبيت لعرضها على اللجان الطبية ولجان التشبيه والتسنين والفرز، وبعد ذلك عرضها على لجان التحكيم وإعلان نتائجها يوم السبت المقبل.