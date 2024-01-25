انطلاق منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة في مهرجان الظفرة اليوم

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يشهد ميدان سباق الخيول في مدينة زايد اليوم، انطلاق منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة المقامة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الختامية، في ظل إقبال كبير من عشاق رياضة الخيول من مختلف أنحاء الدولة. وحرصت اللجنة المنظمة على تخصيص جوائز قيمة للمشاركين في السباق الذي يتكون من 3 أشواط وهي: شوط الظفرة الرئيسي، ويحصل فيه الفائز بالمركز الأول على 20 ألف درهم بالإضافة إلى درع المهرجان، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 15 ألف درهم، والمركز الثالث 10 آلاف درهم، بينما تبلغ جوائز الشوط المفتوح 32 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف درهم، والمركز الثاني 10 آلاف درهم، والمركز الثالث 7 آلاف درهم.

وفي شوط المبتدئين، يحصل الفائز بالمركز الأول على 10 آلاف درهم، والثاني 7 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم. وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها لخوض السباق؛ أهمها أن تكون الخيول المشاركة في السباق خيولاً عربية أصيلة (واهو) توليد محلي، كما يجب على المشاركين الالتزام بالمواعيد المحددة لانطلاق السباق لكل شوط، وفي حال عدم الالتزام بمواعيد الدخول إلى البوابات يتم منع المتسابق من المشاركة.