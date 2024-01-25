الجمعة 26 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة في مهرجان الظفرة اليوم

انطلاق منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة في مهرجان الظفرة اليوم
26 يناير 2024 00:58

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
محمد بن راشد يوجه الدعوة لرئيس الوزراء الكويتي لحضور القمة العالمية للحكومات

يشهد ميدان سباق الخيول في مدينة زايد اليوم، انطلاق منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة المقامة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الختامية، في ظل إقبال كبير من عشاق رياضة الخيول من مختلف أنحاء الدولة. وحرصت اللجنة المنظمة على تخصيص جوائز قيمة للمشاركين في السباق الذي يتكون من 3 أشواط وهي: شوط الظفرة الرئيسي، ويحصل فيه الفائز بالمركز الأول على 20 ألف درهم بالإضافة إلى درع المهرجان، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 15 ألف درهم، والمركز الثالث 10 آلاف درهم، بينما تبلغ جوائز الشوط المفتوح 32 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف درهم، والمركز الثاني 10 آلاف درهم، والمركز الثالث 7 آلاف درهم.
وفي شوط المبتدئين، يحصل الفائز بالمركز الأول على 10 آلاف درهم، والثاني 7 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم. وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها لخوض السباق؛ أهمها أن تكون الخيول المشاركة في السباق خيولاً عربية أصيلة (واهو) توليد محلي، كما يجب على المشاركين الالتزام بالمواعيد المحددة لانطلاق السباق لكل شوط، وفي حال عدم الالتزام بمواعيد الدخول إلى البوابات يتم منع المتسابق من المشاركة.

سباق الخيول العربية الأصيلة
سباق الخيول العربية
الإمارات
مهرجان الظفرة
الظفرة
آخر الأخبار
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
الرياضة
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
اليوم 09:09
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركيا
اليوم 08:58
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
الرياضة
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
اليوم 08:46
مروحية "إنجينويتي" تحلق فوق المريخ
الترفيه
"ناسا": عطل ينهي مهمة المروحية "إنجينويتي" على المريخ
اليوم 08:44
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
الرياضة
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©