الأرصاد: أمطار محتملة من السبت وانخفاض بدرجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار محتملة خلال الأسبوع المقبل على بعض المناطق بالدولة، وانخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة بدءاً من الأحد، مع نشاط للرياح، واضطراب البحر، وساد امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة، والتي بلغت 5.7 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:30 صباحاً، بالتوقيت المحلي للدولة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد: تتأثر الدولة خلال الشهر الجاري بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، والذي يتميز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع، كما تتأثر المنطقة خلاله بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، خاصة صباحاً، يصبح غائماً على الجزر وبعض المناطق، خاصة الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً صباحاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عُمان.