«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة صناديق التوزيع في 376 موقعاً

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت فرق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الفنية خلال عام 2023، صيانة 367 موقعاً في مختلف مناطق مدينة الشارقة، حيث تم فحص جميع صناديق التوزيع الفرعية لمختلف المنشآت وإجراء التصحيحات اللازمة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة، حرصاً من الهيئة على ضمان سلامة وأمان المشتركين ومنع حدوث أي مشكلات في التوصيلات الكهربائية، واستمراراً للحملة التي أطلقتها الهيئة لصيانة وتصحيح أوضاع صناديق توزيع الكهرباء في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والزراعية في إمارة الشارقة.

وأوضح المهندس أحمد سالم الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تعمل على تكثيف حملاتها التوعوية لتشجيع المشتركين على التعاون معها ودعم جهودها لتحقيق الأمن والسلامة في التوصيلات الكهربائية.

ودعا المشتركين إلى الإبلاغ عن أي حالات تتعلق بصناديق التوزيع أو التوصيلات الكهربائية إلى الهيئة حتى يتم التعامل معها من قبل الفرق الفنية التابعة للهيئة.

وأكد أن الهيئة تتابع عبر فرق التفتيش الفنية أية ظواهر سلبية تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات، وتعمل على توفير الإمكانيات من خلال مراعاة أعلى نظم الأمن والسلامة والجودة في العمل، وتحسين الكفاءة.