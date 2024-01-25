«جيّون» تجري 4 أبحاث في مجال الحياة البحرية

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت سفينة الأبحاث البحرية «جيّون» 4 أبحاث في مجال الحياة البحرية، خلال العام الأول من إطلاقها، وقطعت 30 ألف كيلومتر، خلال 4 آلاف ساعة تشغيلية، وجمعت 2,900 عينة.

وتعد سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، التي طوّرتها هيئة البيئة في أبوظبي، أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، وتمتاز بأن لها القدرة على إجراء المسوحات البحرية والسمكية الشاملة، بما في ذلك المسوحات البيئية البحرية الأساسية في المياه العميقة، ومسوحات تقييم الموارد السمكية، ومسح موائل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ودراسة جودة المياه البحرية والرواسب، ومسوحات الأحياء البحرية.

وخلال ديسمبر الماضي، أكملت «جيّون» أول رحلة استكشافية لأبحاث الغلاف الجوي في الخليج العربي، لتكون هيئة البيئة أول منظمة في العالم تقوم برحلة استكشافية بحثية لدراسة الغلاف الجوي، خلال رحلة بحرية لسفينتها البحثية من ميناء فيجو في إسبانيا إلى أبوظبي، والتي غطت 25 دولة، وثمانية بحار ومحيطات في رحلة قطعت أكثر من 10,000 كيلومتر من ديسمبر 2022 إلى يناير 2023.

ونجحت السفينة في مراقبة الغلاف الجوي عبر ثمانية مسطحات مائية رئيسة، هي: المحيط الأطلنطي، والبحر الأبيض المتوسط، وخليج السويس، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وبحر عُمان، والخليج العربي، لتغطي بذلك ثلاث قارات هي أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأجرى فريق الرحلة الاستكشافية لأبحاث الغلاف الجوي، الذي ضم خبراء وباحثين من هيئة البيئة في أبوظبي، ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص ومعهد ماكس بلانك للكيمياء من ألمانيا، دراسة شاملة لحركة النقل البحري وما يتبع ذلك من تحولات لاحقة للهيدروكربونات وأكاسيد النيتروجين. كما سعى الفريق إلى دراسة سُبُل انتقال التلوث من الخليج العربي إلى مناطق أخرى، وتقييم مساهمته في تكوين الأوزون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سبتمبر الماضي، أكملت «جيّون» أول مسح صوتي شامل على الإطلاق للموارد السمكية في مياه الدولة. وأُجريت هذه الدراسة، التي استمرت أسبوعين، في الخليج العربي وبحر عُمان، واستخدمت أحدث التقنيات لفحص النظم البيئية تحت الماء، وتقييم أعداد للأحياء البحرية وتوزيعها.

وشمل المسح الصوتي استخدام الموجات الصوتية لتقدير وفرة وتوزيع مجموعات الأسماك في البحر، فمن خلال تحليل البيانات، ستتمكن الهيئة من تحديد حجم وكثافة وموقع مجموعات الأسماك، ما يساعد في تقييم صحة وحالة المخزون السمكي في المنطقة، ويساهم في تعزيز جهود الهيئة في الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.

وخلال هذه المهمة، تمكن فريق البحث، بالتعاون مع شركتي «جي 42» و«أوشن إكس»، من وضع أول خط أساس للحمض النووي البيئي، وتسلسل الجينوم الكامل لأنواع الأسماك في المياه البحرية في الدولة، بما يوفر فهماً أعمق للتنوع الجيني، ما يسمح بتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لحماية وإدارة الأنواع في المستقبل.

وأنجزت السفينة مسحاً شاملاً لتقييم المصايد السمكية لمياه الدولة، خلال عام 2023، خلاله تم تقييم ودراسة المخزون السمكي والموارد البحرية في مياه الدولة لتحديث المعلومات المتعلقة بحالته، وبما يعطي صورة واضحة لحالة المصايد السمكية في الدولة واتجاهاتها، ويسهم في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامته وتنميته وتنفيذ خطط لتعافي المصايد السمكية.

وخلال العام الأول من إطلاقها، انتهت «جيّون» من أول مسح بيولوجي وفيزيائي للمحيطات جنوب الخليج العربي، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي.

ولإنجازاتها البحثية، حصلت السفينة على علامة الجاهزية للمستقبل من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل لتصميم وتنفيذ مشاريع استثنائية محددة وعملية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل.

يشار إلى أن بناء سفينة «جيّون» من قبل هيئة البيئة في أبوظبي جاء بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتستخدم السفينة الحديثة ومتعددة الأغراض التي يبلغ ارتفاعها 50 متراً، للمحافظة على البيئة البحرية ومصايد الأسماك، وتوفر تقنيات خضراء لإجراء أبحاث متخصصة في الخليج العربي، الذي يعتبر أكثر البحار سخونة في العالم، وبمثابة مختبر طبيعي لتغير المناخ، وذلك في إطار رؤية وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز إجراء البحوث والمبادرات القائمة على العلم والابتكار.