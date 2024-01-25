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«الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش لوائح الجمعية

ميرزا الصايغ والأعضاء خلال الاجتماع (من المصدر)
26 يناير 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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بتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ترأس ميرزا الصايغ، عضو مجلس الإدارة، اجتماع الجمعية الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة. وتم خلال الاجتماع اعتماد المحضر السابق لاجتماع الجمعية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الخاصة بوضع اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية، بناءً على قرار وزارة تنمية المجتمع، وفقاً لتقرير الإجراءات التصحيحية الموجه من قبل الشركة الاستشارية.
كما ناقش الاجتماع إمكانية إيجاد مصادر جديدة من الموردين والشركاء لدعم أنشطة وبرامج الجمعية، حتى تتمكن من متابعة مسيرتها الوطنية، وتأدية رسالتها نحو أبناء المجتمع، وتحقيق استراتيجيتها المتمثلة بالبحث عن الشباب الموهوبين من أبناء الوطن، ورعايتهم ومتابعتهم حتى يكونوا علماء المستقبل.
كما جرى مناقشة عدد من الأمور التنظيمية المتعلقة بأنشطة الجمعية، ومنها ترتيبات إقامة حفل اليوبيل الفضي للجمعية، وحفل يوم الموهوب الإماراتي، والجهات الراعية التي ستتولى تمويل تلك الأنشطة.

جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين
الإمارات
ميرزا الصايغ
ضاحي خلفان
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